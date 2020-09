Coronavirus, casi in aumento a Galeata. Il sindaco: "Prima Comunione solo ai bimbi che fanno il tampone"

Sette contagiati, tra i quali una donna ricoverata in condizioni stabili all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano, ed un bambino. Ma anche ventisei persone in quarantena preventiva, in attesa di ricevere l'esito dei tamponi. "Da circa 10 giorni, quando è stato identificato il primo caso di positività, le persone contagiate sono notevolmente aumentate", evidenzia il sindaco di Galeata, Elisa Deo, facendo il punto sull'emergenza sanitaria nella località bidentina.

Deo si mostra particolarmente preoccupata: "Purtroppo il numero dei contagiati potrebbe aumentare considerato che alcune positività riguardano titolari di esercizi pubblici. Essere sindaco oggi, trovandosi a gestire una pandemia di questa portata non è affatto semplice.

Come tutti i sindaci sento il peso del mio paese e della mia comunità sulle spalle, in una situazione economica e sociale particolarmente complessa; non solo per la carica che ricopro, ma anche per il lavoro che svolgo in sanità e per il mio senso di protezione verso tutti i miei cari ed i cittadini che ora rappresento".

Un invito a non abbassare la guardia

Prosegue la riflessione del sindaco: "Purtroppo ho come l'impressione che con il passare del tempo, complice la stanchezza di quella che ci è sembrata una vietata libertà, ma che in realtà non ci è mai mancata, si è sottovalutato il problema e ci siamo abituati a pericolose routine. Sono convinta che siano molti coloro che ragionano in maniera opportunistica, pensando solo alla convenienza del momento, ma ora più che mai bisognerebbe far tesoro di ciò che abbiamo affrontato. Spero sia chiaro a tutti che il Covid esiste e che di Covid si muore. Questo virus, inoltre, ci ha dimostrato che non guarda in faccia a nessuno".

Prima comunione

Domenica è programmata la cerimonia della Prima Comunione. Il sindaco si è mosso in via preventiva: "Ho ritenuto necessario interpellare il servizio di Igiene Pubblica Ausl, dal quale ho avuto disponibilità per sottoporre a tampone tutti i bambini che riceveranno il Sacramento. Visto che il tampone sarà su base volontaria, rendo noto, in accordo con il nostro parroco Don Massimo, che coloro che non effettueranno l'esame, peraltro gratuito, non potranno partecipare al rito, a tutela degli altri bambini. Prendendo atto della situazione in evoluzione e considerato che alla funzione religiosa seguiranno momenti conviviali dove si potrebbero creare ingenti assembramenti senza avere il controllo di tutti i partecipanti, quale autorità sanitaria locale, al fine di garantire la massima tutela cittadina, invito fortemente ad evitare ricevimenti, pranzi, feste e ritrovi. Ritengo che la salute venga prima di tutto e come sindaco, scrupolosamente, mi sento in dovere di mettere in pratica tutte le azioni volte alla massima sicurezza ed incolumità pubblica.

La cerimonia si svolgerà, prosegue il sindaco, "in quanto mi sono assicurata che verranno adottate tutte le precauzioni di contrasto al Covid, mentre ribadisco che tutto il resto debba essere assolutamente evitato. Per quanto la festa faccia parte di una giornata di grande importanza per i bambini e le loro famiglie, all'interno di un contesto emergenziale di questo tipo, sono intransigente e ribadisco di evitare in coscienza assembramenti e situazioni di promiscuità in locali pubblici. Tutti devono essere consapevoli dei propri comportamenti e responsabili delle conseguenze che ne potrebbero derivare. Mi aspetto pertanto massima collaborazione da parte di tutti e colgo l'occasione per augurare ai bambini la serenità di questo giorno che spero li accompagnerà per tutta la vita".