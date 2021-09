Coronavirus, il punto ad una settimana dall'inizio della scuola: 24 studenti positivi, 4 classi in quarantena

Ad una settimana dall'inizio dell'anno scolastico 2021-2022, sono quattro le classi in quarantena a seguito di casi di covid-19. uno è emerso in una classe di una scuola d'infanzia (0-3 anni), uno in una classe di una primaria e due in classi di superiori. Nella settimana dal 13 al 19 settembre l'Igiene Pubblica ha segnalato 24 alunni positivi e 4 docenti positivi. Complessivamente sono 119 gli studenti in quarantena e due del personale scolastico.