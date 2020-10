Coronavirus nelle scuole, non solo studenti contagiati: scattano anche le quarantene

Altri cinque contagiati in ambito scolastico nel Forlivese. Due sono emersi nel Forlivese, uno in una scuola di Dovadola e due presso due scuole di Santa Sofia. In particolare a Forlì sono stati individuati un caso in una scuola primaria ed uno in una scuola secondaria, mentre a Santa Sofia uno in una scuola primaria ed uno in una scuola secondaria, mentre a Dovadola in una scuola dell'infanzia.

A Forlì contagiata una maestra

A Forlì è stata contagiata una maestra di una scuola primaria forlivese. Il personale dell'Igiene Pubblica dell'Ausl Romagna ha effettuato tutte le verifiche del caso ed ha valutato che per una classe dove insegna la docente non sia prevista la quarantena. Gli alunni e il personale coinvolto dovranno adottare tutte le misure di distanziamento e l'uso della mascherina anche in posizione statica, per 14 giorni dall'ultimo contatto scolastico. E' prevista anche l’effettuazione di tamponi a scopo prevalentemente conoscitivo e cautelativo al personale docente entrato in contatto con l'insegnante positivo e agli alunni della classe interessata. Per un'altra classe, dove ha insegnato la docente e dove si era già riscontrato un caso di uno studente positivo, è prevista invece la quarantena, che si protrarrà da sabato fino al 22 ottobre, con esecuzione di un tampone prima della chiusura della quarantena stessa.

Positivo uno studente

E' inoltre risultato positivo uno studente delle scuole superiori (non è un istituto tecnico ed diversa da quella comunicata giovedì): compagni di classe, insegnanti e personale Ata dovranno effettuare il tampone, adottare tutte le misure di distanziamento e l'uso della mascherina anche in posizione statica, per 14 giorni. Alcuni studenti della classe del positivo ed un giovani di un'altra classe, che hanno avuto contatti stretti, verranno invece sottoposti a quarantena ed eseguiranno il tampone al termine della stessa.

A Dovadola contagiato un bidello

In una scuola d'infanzia di Dovadola è risultato positivo un collaboratore scolastico: è stato disposto il tampone e la quarantena fino al 20 ottobre per i bambini presenti a scuola nelle giornate del 5 e 6 ottobre, e solo l'effettuazione del tampone per i bambini assenti. Per il personale Ata e gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria è stata disposta, invece, la sola effettuazione del tampone senza quarantena.

Due casi a Santa Sofia

Due casi a Santa Sofia, uno in una scuola primaria ed uno in una media. Entrambi gli alunni erano già in quarantena in quanto contatti stretti di positivi. Il personale Ausl ha effettuato tutte le verifiche del caso ed ha valutato che le classi dei positivi e il personale docente e non docente effettueranno il tampone e dovranno adottare tutte le misure di distanziamento e l'uso della mascherina anche in posizione statica, per 14 giorni.