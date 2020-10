Coronavirus, scuola ad ostacoli: altri sei casi e due classi finiscono in quarantena

L'anno scolastico prosegue tra libri, tamponi, mascherine e quarantene. Grazie all’attività di contact tracing, svolta dall’Igiene pubblica di Forlì, sono stati individuati altri sei casi in ambito scolastico: si tratta di un bambino in una scuola dell'infanzia di Rocca San Casciano, tre liceali dello Scientifico di Forli, uno del Matteucci ed uno di Geometri. In base alla Circolare del Ministero della Salute numero 0032850 del 12 ottobre, il periodo di quarantena per i contatti stretti asintomatici è ora di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, oppure 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Il caso di Rocca

Per quanto riguarda il bimbo della scuola dell'infanzia di Rocca San Casciano, il personale Ausl ha effettuato tutte le verifiche del caso ed ha disposto che la sezione del positivo sia messa in quarantena e che gli alunni e il personale docente e non docente effettuino il tampone.

Al liceo contagiati anche due compagni di classe

Per quanto riguarda i tre alunni dello Scientifico, due casi positivi appartengono ad una stessa classe. Per i due compagni positivi, il personale Ausl ha effettuato tutte le verifiche del caso ed ha disposto che la classe di appartenenza sia messa in quarantena e che gli alunni e il personale docente e non docente effettuino il tampone.

Per quanto riguarda, invece, l'altro alunno positivo della stessa scuola, il personale Ausl ha disposto che la classe di appartenenza non sia messa in quarantena e che gli alunni e il personale docente e non docente effettuino il tampone e adottino tutte le misure di distanziamento e l'uso della mascherina anche in posizione statica, per 14 giorni.

Altri due casi nelle superiori

Per quanto riguarda un alunno risultato positivo al Matteucci, alunni, insegnanti e personale non docente dovranno effettuare il tampone, adottare tutte le misure di distanziamento e l'uso della mascherina anche in posizione statica, per 14 giorni. Stessa procedura per un'altra classe di Geometri, dove è risultato positivo uno studente.