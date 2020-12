Coronavirus, bimbi e docenti positivi: diverse classi in quarantena nel periodo di festività

Sono diversi i casi di positività al covid-19 in ambito scolastico riscontrati dall'Igiene Pubblica di Forlì. Un'insegnante della primaria "Saffi" è risultata contagiata ed è stato disposto il tampone di controllo per i contatti ravvicinati. In un'altra classe, della stessa scuola, sono stati riscontrati alcuni alunni positivi e per questo motivo è stata disposta la quarantena. Stessa disposizione anche per una classe della scuola media "La Nave", dove sono risultati positivi diversi alunni.

Nella stessa scuola, ma in un'altra classe, è risultato positivo un alunno: per quest'ultimo caso l'Igiene Pubblica ha disposto il tampone di controllo. Tampone di controllo anche per una classe della media "Orceoli", dove è risultato positivo un alunno. Disposta la quarantena per una classe della primaria "La Nave" (alcuni alunni positivi) e per una classe del nido "La Betulla" (contagiata un'insegnante). Infine tampone di controllo per una classe della primaria di Modigliana (docente positiva).