Coronavirus, contagi ancora in calo. E alla Fiera cambia l'orario di operatività del drive through

Due decessi, entrambi a Cesena, e 147 nuovi positivi. Questo il bollettino dell'andamento dell'epidemia da covid-19 nella provincia di Forlì-Cesena. Nel Forlivese si contano 74 nuovi contagiati. Questa la distribuzione dei casi: 2 Bertinoro, 2 Castrocaro, 3 Civitella, 49 Forlì, 7 Forlimpopoli, 2 Galeata, 2 Meldola, 2 Modigliana e 1 Santa Sofia. I guariti sono 232. Con la progressiva diminuzione dei casi, l'Ausl Romagna ha deciso di rimodulare gli orari di apertura del drive through situato alla Fiera di Forlì. Da mercoledì 1 giugno i tamponi saranno effettuati dalle 8 alle 13, tutti i giorni della settimana, festivi compresi.

Contagi

In Emilia-Romagna si sono registrati 1.597 in più rispetto a giovedì, eseguiti nelle ultime 24 ore, su 13.332 tamponi effettuati, di cui 9.773 molecolari e 3.559 test antigenici rapidi. "Questi numeri - informa la Regione - non comprendono la provincia di Piacenza e il Circondario Imolese dove per problemi legati all’aggiornamento della piattaforma informatica non è stato possibile caricarli. Saranno pertanto recuperati e comunicati sabato". Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 12%.

L’età media dei nuovi positivi di venerdì è di 45,9 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 475 nuovi casi, seguita da Modena (279), Reggio Emilia (165), Parma (151), Ravenna (139), Ferrara (127), Rimini (114), Forlì (74) e, infine, Cesena (73). I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 27.041 (+1.406). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 26.145 (+1.425), il 96,7% del totale dei casi attivi. Le persone complessivamente guarite sono 187 in più rispetto a giovedì. Purtroppo, si registrano 4 decessi, che aggiornano il totale a 16.921.

Questi i principali dati di giovedì non comunicati a causa dell’aggiornamento dell’infrastruttura informatica: 1.771 casi, su un totale di 13.381 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 5.323 molecolari e 8.058 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è stata del 13,2%. 13, invece, i decessi, tra i quali due a Cesena: una donna di 88 anni ed un'altra di 90.

Ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 25 (+2 rispetto a giovedì, pari a +8,7%), l’età media è di 66 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 871 (-21 rispetto a giovedì, pari a -2,4%), età media 75,7 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Parma (invariato), 1 a Reggio Emilia (-1), 5 a Modena (+2), 8 a Bologna (+1), 2 a Imola (invariato), 5 a Ferrara (invariato), 1 a Ravenna (invariato), 1 a Cesena (invariato) e 1 a Rimini (invariato). Nessun ricovero in provincia di Piacenza (invariato) e a Forlì (invariato).