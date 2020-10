Coronavirus, contagi in aumento. Bonaccini non esclude una stretta sulle scuole

Stefano Bonaccini non esclude una stretta anche sulle scuole, con un possibile incremento delle didattica online. "Si sta lavorando insieme per cercare di garantire più presenza a scuola possibile, ma viviamo nel mondo reale e dobbiamo essere tutti pronti a fare scelte per ridurre il contagio il più possibile", ha detto venerdì mattina il presidente dell'Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni, intervistato a Omnibus, su La7.

"Io penso che la scuola sia meglio farla in presenza, perché non è solo apprendimento ma anche socialità", premette Bonaccini. Mercoledì con Regioni e Governo "abbiamo assunto insieme una decisione, cioè elementari e media assolutamente in presenza e per le superiori, soprattutto le ultime classi, la possibilità, laddove dovesse aumentare il contagio, di due alternative: o aumentare la didattica a distanza o differenziare gli orari per avere meno studenti che entrano ed escono da scuola contemporaneamente" con l'obiettivo di sgravare il trasporto pubblico.

"Io - sottolinea - in questa regione non ho ancora preso provvedimenti perché vorrei cercare di fare andare gli studenti il più possibile a scuola in presenza, ma facciamo ogni giorno riunioni per capire se non sia il caso" di intervenire con l'una o l'altra soluzione. In generale, "sta crescendo, meno che in tutta Europa ma sta crescendo anche qui, una situazione che preoccupa - evidenzia -. Quindi, siccome non possiamo permetterci un nuovo lockdown generale e totale, bisogna sapere selezionare tra quelle attività che sono indispensabili e quelle che possono essere un po' meno indispensabili, sulle quali provare a prendere decisioni, o tutti insieme o per parti di territori". (fonte Dire)