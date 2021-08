Coronavirus, contenuto il numero dei contagi in provincia: nel Forlivese sono dieci

Resta contenuto il numero dei contagi nella provincia di Forlì-Cesena. Accertati 15 nuovi positivi nel comprensorio di Cesena e 10 in quello di Forlì

Resta contenuto il numero dei contagi nella provincia di Forlì-Cesena. Accertati 15 nuovi positivi nel comprensorio di Cesena e 10 in quello di Forlì.

In regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 400.155 casi di positività, 463 in più rispetto a lunedì, su un totale di 27.115 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (1,7%).

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 88 nuovi casi, Rimini (87) e Modena (85); seguono Reggio Emilia (52) e Piacenza (50). Quindi Ravenna (39) e Ferrara (26); poi Cesena (15), Parma e Forlì (entrambe con 10 nuovi casi). Infine, il Circondario Imolese (1 nuovo caso).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 11.141 tamponi molecolari, per un totale di 5.325.784. A questi si aggiungono anche 15.974 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 251 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 375.532.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 11.333 (+212). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 10.989 (+205), il 97% del totale dei casi attivi.

Nessun nuovo decesso registrato. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.290.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 31 (numero invariato rispetto a ), 3lunedì13 quelli negli altri reparti Covid (+7).