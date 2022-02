Coronavirus, continua a migliorare la situazione nel Forlivese: in 5002 a casa col covid

Migliora ulteriolmente il quadro pandemico da covid-19 nel Forlivese. A lunedì si contano 5.027 positivi, 25 dei quali ricoverati con sintomi (nessuno in terapia intensiva). Nell'ultima settimana ci sono stati 8 lutti, che aggiorna il totale dei decessi riconducibili al virus dall'inizio dell'epidemia a 623. In settimana i guariti sono stati 3.608 guariti (50.285 dall'inizio dell'epidemia). Dall'inizio dell'epidemia vi sono stati 55.935 casi in tutto il Forlivese (999 negli ultimi sette giorni), mentre in provincia 121.585, con 1.159 morti. Lo scenario aggiornato a lunedì vede in provincia 52 ricoveri (due in terapia intensiva) e 9.589 persone in isolamento domiciliare.