Coronavirus, continua la frenata dei nuovi positivi nel Forlivese. L'età media supera i 41 anni

Sono 151 i nuovi positivi al covid-19 nella provincia di Forlì-Cesena, dove si registra anche il decesso di una 87enne. Nel Forlivese continua a rallentare la crescita dei contagi: in 24 ore se ne contano 62 in più.

In Emilia Romagna

In Emilia-Romagna si sono registrati 1.187.668 casi di positività, 1.495 in più rispetto a lunedì, su un totale di 23.194 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 10.440 molecolari e 12.754 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 6,4%. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 431 nuovi casi, seguita da Modena (238), Rimini (148), Ravenna (118) e Parma (104), Reggio Emilia (96), Ferrara (96), Cesena (89) e Piacenza (67), Forlì (62) e il Circondario Imolese, con 46 nuovi casi di positività. L’età media dei nuovi positivi di martedì è di 41,3 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 32.401 (-1.613). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 30.984 (-1.532), il 95,6% del totale dei casi attivi. Le persone complessivamente guarite sono 3.094 in più rispetto a lunedì e raggiungono quota 1.139.348. Purtroppo, si registrano 14 decessi, che aggiornano il totale a 15.919.

Ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 65 (-11 rispetto a lunedì, pari a -14,5%), l’età media è di 62,6 anni. Sul totale, 34 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 59,8 anni), il 52,3%; 31 sono vaccinati con ciclo completo (età media 65,4 anni). Un dato che va rapportato al fatto che le persone over 12 vaccinate con ciclo completo in Emilia-Romagna superano i 3,7 milioni, circa 300mila quelle vaccinabili che ancora non lo hanno fatto: la percentuale di non vaccinati ricoverati in terapia intensiva è quindi molto più alta rispetto a chi si è vaccinato. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.352 (-70 rispetto a lunedì, -4,9%), età media 75 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 5 a Parma (invariato rispetto a lunedì); 4 a Reggio Emilia (-1); 5 a Modena (-1); 27 a Bologna (-2); 6 a Imola (-2); 5 a Ferrara (-1); 3 a Ravenna (invariato): 1 a Forlì (invariato); 1 a Cesena (invariato); 8 a Rimini (-1). Nessun ricoverato in terapia intensiva a Piacenza (-3 rispetto lunedì).

Autotesting

Per quanto riguarda l’autotesting con tampone rapido antigenico per l’apertura e la chiusura dell’isolamento riservato a chi ha fatto la terza dose ed è asintomatico, dall’avvio del servizio - il 19 gennaio scorso - i tamponi caricati sul Fascicolo sanitario elettronico sono 38.533. Di questi, 19.726, pari al 51,2%, riguardano cittadini che, avendo determinato la propria positività al virus SARS-CoV-2, hanno ricevuto o riceveranno la comunicazione di avvio del periodo di isolamento. Dopo 7 giorni di isolamento queste persone potranno ripetere l’autotesting e in caso di negatività caricare il risultato sempre sul Fascicolo sanitario elettronico e ottenere entro 24 ore la certificazione di fine isolamento. 18.807 sono invece i tamponi con esito negativo (il 48,8%).