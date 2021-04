Covid, l'analisi settimanale: si arresta la discesa dopo il calo delle ultime 4 settimane. Forlì ancora maglia nera

Ancora una settimana dall'andamento positivo, che consolida il trend di uscita dalla terza ondata, quella dal 12 al 18 aprile. Nella settimana di riferimento, secondo l'analisi settimanale dell'Ausl Romagna, si sono verificate 2.201 positività su un totale di 32.126 tamponi eseguiti, si osserva quindi un tasso di positività del 6,9 per cento, evidenziando, in questa settimana, una stabilizzazione dei nuovi casi positivi nel territorio romagnolo.

La settimana precedente i nuovi casi erano 2.233 e il tasso di positività era al 7,3%, per cui si arresta il trend decrescente delle quattro settimane precedenti, con un andamento che pare iniziare un 'plateau', tanto che in certe aree territoriali i nuovi positivi sono stati in numero superiore a quelli della settimana precedente, come la provincia di Rimini (dal 7,1% al 7,4% del totale dei tamponi) e il territorio di Forlì (dal 7,6 al 7,8%), in calo invece Cesena (un netto calo dall'8,6 al 7%) e Ravenna (dal 6,5 al 5,8% dei tamponi). Il distretto sanitario di Forlì è quello che riporta ancora la maggior incidenza dei nuovi casi: 252 ogni 100.000 abitanti sui 7 giorni.

La performance dei tempi di refertazione dei tamponi, entro le 48 ore, si mantiene alta, registrando il 96,9 per cento. Per quanto riguarda l'indicatore relativo alle persone ricoverate, su tutta la Romagna, a lunedì 19 aprile, si registra la quota di 416 ricoveri, con una netta diminuzione di 144 ricoverati rispetto alla settimana precedente, pur rimanendo l'Ausl all'interno del livello rosso del Piano ospedaliero Covid. Anche i riempimenti nelle terapie intensive sono in calo, sia in termini assoluti che percentuali. Si va dal 47 al 54% di occupazione di posti letto per i reparti non intensivi fino al 56-72% per quelli intensivi e sub-intensivi. I ricoverati in terapia intensiva negli ospedali romagnoli sono 35 pazienti. Dall'inizio dell'epidemia nel territorio forlivese di contano 448 decessi.

“Anche questa settimana - commenta Mattia Altini, Direttore Sanitario di Ausl Romagna - si registra una diminuzione dei nuovi casi, anche se più lenta rispetto alle settimane precedenti e non uniforme su tutti i territori. Ciò sta ancora una volta a significare che il virus continua a circolare e che non dobbiamo in alcun modo abbassare la guardia. Prosegue la campagna vaccinale che sta mostrando con segnali evidenti tutta la sua efficacia, soprattutto per quanto riguarda le fasce più vulnerabili della popolazione. Speriamo di poter procedere più celermente già dal prossimo mese, confidando nell’arrivo di un maggior numero di vaccini. Ma l’invito a tutti è di proseguire al rispetto di tutte le misure di sicurezza per non disperdere i risultati fin qui ottenuti, grazie alle misure restrittive fin qui introdotte”.