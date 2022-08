Coronavirus, l'aggiornamento giornaliero della Regione: nel forlivese 67 nuovi casi, nessun decesso in provincia

Sono 67 i nuovi casi di covid nel forlivese, secondo il nuovo bollettino diramato dalla Regione Emilia-Romagna del 24 agosto. Non sono segnalate vittime in tutta la provincia di Forlì-Cesena. L'unica vittima in Romagna è un ravennate: aveva 98 anni.

La situazione in Emilia-Romagna

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.810.641 casi di positività, 2.172 in più rispetto a ieri, su un totale 11.969 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 6.189 molecolari e 5.780 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 18,1%.

Ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 31 (-1 rispetto a ieri, -3,1%), l’età media è di 62,5 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.142 (-28 rispetto a ieri, -2,4%), età media 74,8 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Piacenza (invariato rispetto a ieri); 1 a Parma (invariato); 2 a Reggio Emilia (invariato); 6 a Modena (+1); 9 a Bologna (-1); 1 a Imola (-2); 6 a Ferrara (invariato); 1 a Ravenna (invariato); 2 a Forlì (+1); 1 a Cesena (invariato); 1 a Rimini (invariato).

Contagi

L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 47,9 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 367 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 371.281) seguita da Reggio Emilia (353 su 204.390); poi Parma (295 su 152.587), Modena (290 su 276.239), Ferrara (232 su 129.636); quindi Ravenna (158 su 170.628), Rimini (140 su 170.610), Piacenza (105 su 93.112), Cesena (100 su 101.878), Forlì (67 su 83.851) e, infine il Circondario Imolese con 65 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 56.429. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 27.088 (+669). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 25.915 (+698), il 95,7% del totale dei casi attivi.

Guariti e deceduti

Le persone complessivamente guarite sono 1.492 in più e raggiungono quota 1.765.713. Purtroppo, si registrano 11 decessi, alcuni dei quali dei giorni scorsi:

5 in provincia di Reggio Emilia (due donne di 86 e 88 anni e tre uomini di 71, 79 e 94 anni, tutti deceduti nei giorni scorsi)

1 in provincia di Modena (un uomo di 81 anni)

4 in provincia di Bologna (tre donne di 36 -con patologie pregresse- 83 e 91 anni e un uomo di 69 anni)

1 in provincia di Ravenna (un uomo di 98 anni)

Non si registrano decessi in provincia di Piacenza, Parma, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini e nel Circondario Imolese.

In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 17.840.