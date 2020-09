Coronavirus, nuovi casi tra i giovani. Bonaccini: "Giusto chiudere le discoteche"

"La speranza che crollasse la curva dei contagi l'abbiamo avuta". Ma poi ci si e' dovuti rassegnare ad un nuovo aumento dei contagi. E a chiudere attivita' come le discoteche all'aperto, che in un primo tempo erano state aperte. "Ci si e' resi conto che puoi distanziare quanto vuoi, ma se vai a ballare...", ha ragionato Stefano Bonaccini, martedì sera alla festa della Cgil dell'Emilia-Romagna a Forli'. Ora però "servira' un fondo per aiutare" le persone che lavorano in queste attività e anche nelle discoteche al chiuso, che non hanno mai riaperto i battenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ma il presidente difende la scelta di aver chiuso i locali da ballo. "I nuovi casi - ricorda il presidente, accanto a lui il segretario regionale del sindacato Luigi Giove - hanno una eta' media di poco superiore ai trent'anni, sono quasi tutti giovani che tornano dalle vacanze all'estero o in altre regioni italiane, in buona parte lo hanno preso in locali o in luoghi dove c'era molto assembramento". Ora c'e' anche la riapertura delle scuole: "non possiamo permetterci un nuovo lockdown e quindi dobbiamo chiedere responsabilita' ai cittadini". (fonte Agenzia Dire)