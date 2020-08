Coronavirus, diverse persone in isolamento a Modigliana: "La situazione non va sottovalutata"

Esito negativo. E' il responso dei tamponi eseguiti nei giorni scorsi agli ospiti ed operatori delle strutture sanitarie di Modigliana. A fare il punto della situazione è il sindaco Jader Dardi, che attraverso un post su Facebook ha ringraziato la coordinatrice infermieristica Claudia Matteucci. Anche nella località della vallata del Tramazzo sono rientrate diverse persone dall'estero e che devono rispettare un periodo di isolamento fiduciario. "A due di queste, non le stesse persone rientrate qualche settimana fa, è stato purtroppo riscontrato un tampone positivo - informa Dardi -. Si tratta di famiglie che hanno viaggiato assieme e che ora debbono rispettare il periodo di isolamento, monitorate dagli operatori del servizio di igiene".

Puntualizza il primo cittadino: "Siamo di fronte ad una situazione costantemente monitorata, ma che non va sottovalutata perché la stessa situazione sta avvenendo anche nei comuni vicini ed ho raccolto preoccupazione per i possibili contatti avute con persone risultate positive ad un primo tampone. Occorre essere consapevoli di quanto sta avvenendo ed adottare di conseguenza comportamenti responsabili, seguire le norme igieniche, mantenere le distanze ed utilizzare in modo corretto la mascherina. Per favore aiutiamoci tutti non abbassando la guardia".