Coronavirus, Donini si rivolge ai giovani: "Cautela con gli amici. Indossate la mascherina"

Per ora il sistema sanitario dell'Emilia-Romagna sta reggendo, ma l'assessore alla Sanità Raffaele Donini invita i cittadini ad avere un "comportamento responsabile", anche al di la' delle norme. In particolare Donini, in diretta Facebook per commentare il balzo in avanti dei contagi anche in regione, si raccomanda di "evitare gli assembramenti. Molti focolai nascono da compagnie di amici che non rispettano il distanziamento o non indossano la mascherina".

"Bisogna rispettare tutte le regole ma in piu' avere un comportamento di cautela e prudenza", evidenzia Donini, che aggiunge: "Non esiste, con tutte le attivita' che sono ripartite, il rischio zero, ma esiste la possibilita' di limitare il picco epidemico che stiamo vivendo. Ricordo agli studenti in particolare che la mascherina e' obbligatoria fuori da scuola e negli spostamenti, ma anche al banco non e' vietata". (fonte Dire)