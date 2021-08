Coronavirus, dopo l'impennata sono in netto miglioramento i dati di Modigliana

In netto miglioramento la situazione Covid a Modigliana. A fare il suo focus sull'andamento dei dati, dopo l'impennata dei giorni scorsi, è il sindaco di Modigliana Jader Dardi: "Per decine di persone sono terminati i giorni di isolamento fiduciario a cui sono state costrette. Oggi sono 14 le persone in isolamento fiduciario e 5 quelle ancora positive e per le quali si è in attesa dei tamponi di controllo. Abbiamo affrontato un periodo di emergenza che ha destato preoccupazione ed evidenzia quanto sia facile a svilupparsi l'infezione di questo virus, di quanto sia necessario adottare comportamenti corretti, nel rispetto delle disposizioni che ci sono state indicate. Voglio sottolineare quanto sia stata importante la copertura vaccinale delle tante persone che sono state poste in isolamento, condizione che ci ha permesso di contenere la diffusione del virus evitando conseguenze più gravi".