Coronavirus, cosa è cambiato nell'ultima settimana: la curva dei contagi riprende quota, calano i ricoverati

Dopo sei settimane torna ad alzarsi la curva dei contagi nel comprensorio di Forlì. Al 14 marzo, infatti, i casi attivi sono 1.352 a fronte dei 1.240 di lunedì scorso. La buona notizia è che scendono da 19 a 13 il numero di pazienti ricoverati, nessuno in terapia intensiva, mentre è cresciuto il numero di persone a casa col virus e che non necessitano di cure ospedaliere: da 1.221 a 1.339. Nell'ultima settimana i nuovi positivi sono stati 830, per un incremento dell'1,45%, i guariti 715, mentre le vittime 3. Dall'inizio dell'epidemia si contano nel Forlivese 58065 casi, 56075 guariti e 638 morti. In provincia dal primo marzo del 2020 si sono registrati 126397 casi, di cui 122149 guariti. I ricoverati sono 28 ricoverati, uno ricoverati in terapia intensiva all'ospedale "Maurizio Bufalini, mentre sono 3.037 coloro che si trovano in isolamento domiciliare.

La mappa

A Forlì i positivi sono 804, sette dei quali ricoverati. In tripla cifra c'è l'area di Bertinoro, con 145 positivi, uno dei quali ricoverati. Forlimpopoli conta 95 casi attivi, tutti in isolamento domiciliare, mentre Santa Sofia 66 (uno ricoverato). A Meldola i positivi sono 50, con dei quali ricoverati con sintomi. Questa la situazione nei restanti territori: Civitella 15, Dovadola 4, Galeata 10, Modigliana 14, Predappio 34, Premilcuore 5, Rocca San Casciano 6 e Tredozio 7: tutti in isolamento domiciliare. I positivi fuori ambito sono 61, nessuno necessitante di ricovero.