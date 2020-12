Coronavirus, fine dei lunghi viaggi a Forlì: anche Modigliana avrà un punto tamponi

Anche Modigliana avrà un punto tamponi. "Abbiamo avuto la autorizzazione dal Servizio di Igiene dell'Ausl per allestire in piazza Oberdan un gazebo per l'effettuazione dei tamponi, così da evitare il trasferimento a Forlì per le persone che quotidianamente vengono sottoposte al tampone di controllo e nei prossimi giorni verrà allestito", annuncia il sindaco, Jader Dardi. Il primo cittadino ha inoltre comunicato che "sono tutti negativi i tamponi effettuati martedì, per giusta precauzione, ad alcuni ragazzi delle scuole dell'obbligo di Modigliana. Una notizia che ho accolto con sollievo, ma che voglio commentare rinnovando l'invito a tenere alta la attenzione, adottare tutte le cautele per evitare si possano ripetere episodi che alimentano la diffusione del virus". Si chiude il 2020: "Affrontiamo con serenità le feste, ma invito tutti a mantenere i comportamenti a cui siamo invitati quotidianamente".