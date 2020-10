Coronavirus, allerta sui focolai familiari. Bonaccini: "Se necessario pronti a più restrizioni"

Come si gestisce un focolaio familiare abitando tutti sotto lo stesso tetto? E' la domanda che si pongono in tanti dopo l'aumento dei contagi da covid-19 riscontrato negli ultimi giorni. Claudio Vicini, direttore del dipartimento "Testa-Collo" dell'Ausl Romagna, è intervenuto su questa tematica sabato scorso in occasione dell'approfondimento sulla pandemia da coronavirus in diretta Facebook con Marco Di Maio. "Se l'appartamento è di pochi metri quadrati, il trasferimento dell'infezione è impossibile da evitare - premette Vicini -. E' importante isolare il soggetto positivo dagli altri che non lo sono. Se non si ha disposizione una casa grande o più appartamenti la nostra azienda sanitaria mette a disposizione alberghi o sedi proposte ad ospitare soggetti positivi".

E sabato nuovo appuntamento con la trasmissione in diretta streaming sui canali dei due protagonisti, che si concluderà con il 'question-time', ovvero le domande degli ascoltatori a cui Vicini e Di Maio risponderanno in diretta. La diretta streaming, a partire dalle 14.30, può essere seguita sulle pagine https://fb.com/dimaiomarco e https://fb.com/claudiovicini53. Intanto il governatore dell'Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, intervenendo a 24Mattino su Radio 24, non esclude "eventuali maggiori restrizioni se il contagio aumenterà e troveremo situazioni più preoccupanti".

Nessun rischio di scontro Regioni-Governo, "saremo tutti responsabili, come abbiamo fatto nella prima fase, quella più drammatica. Dobbiamo fare di tutto perché non ritorni, non vedo questi rischi". "Dobbiamo stare attenti a non tornare indietro, un nuovo lockdown generalizzato questo Paese non può permetterselo", ha sottolineato il presidente e a proposito di chiusure di confini regionali, se necessario.