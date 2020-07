Coronavirus, frenata nei contagi: terzo giorno consecutivo senza nuovi casi

Terzo giorno senza nuove positività al covid-19 in tutta la provincia di Forlì-Cesena. Anche la giornata di mercoledì, come quelle di lunedì e martedì, non hanno visto nuovi casi di contagio né di nuovi decessi, come comunicato dalla Prefettura sulla base dei dati diramati dall'Ausl. Si aggiorna il bollettino dei nuovi guariti, quattro nelle ultime 24 ore, che aggiorna il numero di coloro che si sono messi alle spalle la malattia in 1.572.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Complessivamente dall'inizio della pandemia sono stati registrati 1.823 casi, 57 dei quali attivi. Nel Forlivese da febbraio sono stati accertati 991 casi, mentre nel Cesenate 832: i dati comprendono anche guariti e defunti.