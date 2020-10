Coronavirus, giornata di tamponi all'Electrolux: i casi positivi salgono a tre

Passano a tre i casi di positività nello stabilimento Electrolux di Forlì, dopo il primo caso emerso domenica e riguardante un'operaia che si era sentita male giovedì scorso, con vari sintomi tra cui febbre alta. La lavoratrice svolge una funzione trasversale in varie posizioni di lavoro e reparti e ha indicato alla direzione i contatti più stretti avuti con altri colleghi dall'inizio della scorsa settimana, al fine di circoscrivere gli eventuali contagi. Proprio sulla base di quelle informazioni è scattato lunedì mattina il controllo da parte del medico del lavoro di riferimento dello stabilimento. Sono state sottoposte a tampone una dozzina di persone, di cui 2 in due reparti diversi, un uomo e una donna, sono risultati positivi. I sindacati interni hanno chiesto all'azienda di poter rendere possibili tamponi di controllo su base volontaria a chiunque all'interno dello stabilimento possa ritenere di aver avuto contatti a rischio. Non sono stati presi provvedimenti sulla produzione, vista la sporadicità dei casi e per il fatto che già da due settimane all'Electrolux si lavora in tutte le fasi con la mascherina indossata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.