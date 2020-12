Coronavirus, i casi attivi sono poco più di 800. In una settimana 11 morti

Sono 863 i positivi al covid-19 nel Forlivese. Il dato è aggiornato alle 14 di lunedì. Si tratta di un numero in sensibile calo rispetto ai 1119 dell'aggiornamento settimanale di lunedì scorso. Nel dettagliosi contano 798 positivi in isolamento domiciliare e 65 ricoverati, quattro dei quali in terapia intensiva. In una settimana vi sono stati 11 morti, mentre i guariti sono stati 504. A Forlì i positivi totali sono 582, di cui 531 in isolamento e 51 ricoverati (due in terapia intensiva).

Questa la situazione sul resto del territorio: Bertinoro 48 positivi (tre ricoverati con sintomi), Castrocaro 15 (uno ricoverato in terapia intensiva), Civitella 23, Dovadola sei (tre ricoverati con sintomi), Forlimpopoli 46 (un ricoverato con sintomi), Galeata 14, Meldola 50 (cinque ricoverati, uno in terapia intensiva), Modigliana sei, Portico uno, Predappio 27, Santa Sofia 40 (uno ricoverato) e Tredozio 1. Non ci sono casi attivi a Rocca San Casciano e Premilcuore.

Per quanto concerne i decessi, dall'inizio dell'emergenza sanitaria si contano 97 vittime a Forlì, tre a Bertinoro, due a Castrocaro, una a Civitella, una a Dovadola, 18 a Forlimpopoli, 14 a Meldola, 14 a Predappio, sei a Rocca San Casciano, quattro a Santa Sofia ed una a Tredozio. In provincia i casi attivi sono 2330 (la scorsa settimana erano 2665), 126 dei quali ricoverati (cinque in terapia intensiva) e 2205 in quarantena. Dall'inizio della pandemia si contano 9889 casi, 7269 guariti e 290 morti.