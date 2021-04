Coronavirus, il bollettino di Pasqua: oltre duecento nuovi casi in provincia, sei le vittime

Nel bollettino di Pasqua si contano 470 nuovi positivi al covid-19 in Romagna. Di questi 98 sono del comprensorio forlivese, il 90% dei quali da contatti familiari. Centonove, invece, i nuovi casi nel cesenate (di cui 77 asintomatici). Diversi i nuovi casi di coronavirus nelle vallate. Si registrano sei vittime in provincia di Forlì-Cesena: si tratta di tre donne di 52, 57 e 86 anni, e tre uomini di 64, 74 e 87 anni. I decessi riguardano tre donne (una 86enne di Cesenatico, una 52enne di San Mauro e una 57enne di Bagno di Romagna) e tre uomini (un 64enne di Cesena, un 74enne di Gatteo e un 87enne di Cesena). Ben 318 i guariti in provincia.

Questa la distribuzione dei nuovi casi nel territorio di Forlì-Cesena: Bagno di Romagna 3, Borghi 1, Cesena 39, Cesenatico 19, Gambettola 4, Gatteo 2, Longiano 2, Mercato Saraceno 6, Montiano 4, Roncofreddo 3, San Mauro 10, Sarsina 3, Savignano 10, Verghereto 2 per quanto riguarda il territorio cesenate. Nel forlivese: Bertinoro 3, Castrocaro 2, Civitella 3, Forlì 60, Forlimpopoli 10, Galeata 2, Meldola 7, Modigliana 1, Rocca San Casciano 1, Santa Sofia 9. Un caso "fuori ambito".

La situazione in Emilia-Romagna

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 342.915 casi di positività, 1.700 in più rispetto a sabato, su un totale di 19.778 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da sabato è dell’8,6%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, e le persone dai 75 anni in su; proseguono le vaccinazioni anche per il personale scolastico e le forze dell’ordine. Nessuna pausa ci sarà per le festività pasquali: gli operatori sono attivi domenica di Pasqua, e lo saranno anche lunedì dell’Angelo.

Alle ore 14 del giorno di Pasqua sono state somministrate complessivamente 943.588 dosi; sul totale, 306.779 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 10.603 tamponi molecolari, per un totale di 4.053.148. A questi si aggiungono anche 9.175 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.954 in più rispetto a sabato e raggiungono quota 258.614. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a domenica sono 72.188 (-289 rispetto a sabato). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 68.711 (-220), il 95,2% del totale dei casi attivi. Purtroppo, si registrano 35 nuovi decessi in Emilia-Romagna. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 12.113. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 360 (-6 rispetto a sabato), 3.117 quelli negli altri reparti Covid (-63).