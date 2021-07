Coronavirus, il bollettino di sabato registra un solo contagio sul territorio forlivese

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 386.998 casi di positività, 65 in più rispetto a venerdì

Cesena mette a referto 6 contagi (3 nuovi positivi sono sintomatici) e Forlì 1 solo nuovo caso. Nessun decesso in provincia come in tutta la regione. E' quanto emerge dal bollettino Covid di questo sabato.

In Emilia Romagna

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 386.998 casi di positività, 65 in più rispetto a venerdì, su un totale di 22.556 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore; la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,3%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 33,1 anni.

La situazione dei contagi nelle province vede Reggio Emilia con 13 nuovi casi; seguono Bologna (10), Modena e Rimini (con 8 casi ciascuna), Parma (7). Seguono Cesena (6), Piacenza (5), Ravenna (4), Imola (3), Forlì (1). Nessun nuovo caso registrato con provincia di Ferrara. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 99 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 371.061.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 2.673 (- 349). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 2.490 (- 20), il 93% del totale dei casi attivi. Non si registra alcun decesso. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione restano quindi a 13.264. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 22 (nessuna variazione), 161 quelli negli altri reparti Covid (-14).