Coronavirus, il richiamo di Venturi: "Siamo diventati disattenti"

"È questo che abbiamo dimenticato: il distanziamento". Lo scrive sui social l'ex commissario all'emergenza coronavirus dell'Emilia-Romagna Sergio Venturi, commentando il rialzo dei casi. "Non e' cambiato nulla, siamo cambiati noi e siamo disattenti. In ogni luogo ci affolliamo e non va bene", sottolinea l'ex commissario ed assessore alla Sanita' della Regione. "Proprio ora che siamo all'ultimo miglio prima dell'arrivo di anticorpi monoclonali e vaccini. Stiamo ad almeno un metro, un metro e mezzo con la mascherina. È cosi' complicato da ricordare? Buona vita a tutti". (fonte Dire)

