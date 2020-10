Coronavirus, l'Aeronautico aveva già anticipato le disposizioni di Conte: "Gestione snella"

L’Istituto Tecnico Aeronautico “Baracca” di Forlì, ha previsto nel suo piano di riapertura l'ingresso dei propri studenti alle 9 del mattino già dal 14 settembre. "Uno dei contenuti più discussi, presenti nel nuovo Dpcm emanato pochi giorni fa dal Governo, aveva dunque già trovato applicazione - informano dall'istituto di via Luciano Montaspro -. Tale decisione è stata presa dalla dirigenza dell’Istituto fin da agosto, per fare fronte ai prevedibili problemi legati al sovraffollamento dei trasporti pubblici, vera ed attuale criticità collegata alla scuola".

A questa decisione si aggiunge la scelta di "non dividere le classi, liberando gli spazi più ampi presenti nell'edificio scolastico e mantenendo gli interi gruppi in presenza o a distanza a settimane alterne". Si tratta di una decisione "che sta garantendo una gestione semplice e snella della didattica digitale integrata". In questo modo 'Istituto, viene rimarcato, "ha anticipato una soluzione a quello che poi si è dimostrato uno dei veri problemi collegati alla scuola. Si è cercato quindi di evitare un appesantimento reale dei trasporti".