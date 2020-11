Coronavirus, l'Avis: "E' possibile continuare a donare il sangue in sicurezza"

E' possibile continuare a donare il sangue in sicurezza. Lo specifica l'Avis Comunale Forlì, che spiega che l’Unità di Raccolta è regolarmente aperta per garantire sangue e plasma a tutti i malati che ne necessitano. Spiega una nota: "Recarsi a donare non espone al rischio di contagio. L’accesso al centro di raccolta avviene nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza e di distanziamento sociale previsti dalle disposizioni di legge". E’ indispensabile la prenotazione (telefono: 0543 735070 - 0543 735071- mail: puntoavis.fo@auslromagna.it) e il rispetto dell’orario di appuntamento per non affollare le sale di attesa. Si ricorda ai donatori la possibilità di partecipare allo screening regionale eseguendo il test sierologico volontario e gratuito in occasione della donazione entro il 31 dicembre 2020.