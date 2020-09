Coronavirus, l'Emilia Romagna si smarca dall'obbligo della mascherina all'aperto

Nelle scuole "non si registrano focolai, solo casi singoli". E dalla riapertura degli stadi "per ora non riteniamo ci siano stati problemi". A fare il punto e' l'assessore regionale alla Sanita' dell'Emilia-Romagna, Raffaele Donini, che per il momento frena anche anche sull'introduzione dell'obbligo di mascherina all'aperto, decisa giovedì dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

"La Campania ha numeri diversi- sottolinea Donini- sia per quanto riguarda la diffusione del virus sia per quanto riguarda la capacita' di tamponi. Per quel che ci riguarda- aggiunge l'assessore- rimane la raccomandazione a osservare le regole che ci sono, cioe' indossare la mascherina all'aperto quando non ci sia la possibilita' di distanziamento". (fonte Dire)