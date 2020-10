Coronavirus, l'epidemia si diffonde in vecchi e nuovi focolai nelle aziende

Sono 18 i nuovi positivi al Coronavirus nel territorio di Forlì e comprensorio. Il dato è contenuto nel quotidiano bollettino di aggiornamento emesso dalla Prefettura sui dati aggiornati dell'Ausl Romagna. Permange quindi una situazione di crescita dei contagi. A livello provinciale, infatti, le positività sono in totale 23, in lieve aumento rispetto alle 22 di venerdì.

E' la situazione di Forlì quella che resta la maggiormente attenzionata, con l'epidemia che si diffonde nei luoghi di lavoro. Altri 2 positivi, infatti, sono riconducibili alla "Giuliani Arredamenti", un focolaio che arriva così a 39 unità connesse a questo luogo di lavoro. Tuttavia non è l'unico "cluster" nelle aziende: altri 7 positivi appartengono ad un'altra dittà di Forlì, mentre 3 sono i casi connessi nell'ultima rilevazione a un altro focolaio aziendale. Non ci sono invece positività nelle scuole, né tra studenti, né da docenti. Un caso è stato riscontrato positivo in rientro dalla Francia e altri 5 di diffusione della malattia in famiglia da cluter non riferite alle aziende.

I 18 casi del Forlivese si distribuiscono in 14 unità a Forlì, 2 a Forlimpopoli, 1 a Castrocaro e 1 a Meldola. A livello provinciale i casi sono 23, dato che si sommano 3 nuove positività a Cesena, 1 a Cesenatico e una a Bagno di Romagna. Sempre a livello locale si conteggiano anche 37 dichiarati guariti e zero decessi.

Così in Emilia-Romagna

In tutta la regione i casi sono aumentati di 167 unità. arrivando dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus a 35.743 casi di positività. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: sul totale dei nuovi casi, 66 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 94 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono 19 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia, Malta e regioni della Francia. Il numero di casi di rientro da altre regioni è 6. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 39,2 anni.

Dei 167 in più rispetto a venerdì, 75 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Sui 75 asintomatici, 41 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 27 attraverso i test per categorie a rischio introdotti dalla Regione, 2 attraverso gli screening con test sierologici. Per quanto riguarda la situazione nel territorio, il maggior numero di casi si registra nelle province di Bologna (32), Piacenza (24), Parma (11), Reggio Emilia (23), Modena (29), Rimini (16) e a Forlì (18). Si registra purtroppo un decesso. Si tratta di una donna in provincia di Parma.

Nel riminese si registrano 16 nuovi casi, di cui 4 asintomatici e 12 con sintomi. 15 sono in isolamento domiciliare e 1 ricoverato non per covid, ma per altre patologie. Si tratta di 6 maschi e 10 femmine, Nel dettaglio,12 casi sono emersi come contatti di casi già noti (di cui 8 in ambito famigliare, 3 amicale e 1 in un paziente rientrato dall'Umbria). Un caso è emerso a seguito di tampone eseguito per ricovero ospedaliero dovuto ad altra patologia e altri 3 sono casi emersi per sintomi.

I tamponi effettuati sono 9.867, per un totale di 1.207.777. A questi si aggiungono anche 2.715 test sierologici. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 4.790 (+113 rispetto a ieri). Questi i casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 5.093 a Piacenza (+24, di cui 14 sintomatici), 4.340 a Parma (+11, di cui 5 sintomatici), 5.856 a Reggio Emilia (+23, di cui 13 sintomatici), 4.987 a Modena (+29, di cui 14 sintomatici), 6.415 a Bologna (+32, di cui 20 sintomatici), 588 a Imola (+2, un sintomatico), 1.467 a Ferrara (+2, entrambi sintomatici), 1.819 a Ravenna (+4 di cui 3 sintomatici), 1.413 a Forlì (+18, di cui 2 sintomatici), 1.142 a Cesena (+6, tutti sintomatici), 2.623 a Rimini (+16, di cui 12 sintomatici).