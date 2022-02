Coronavirus, la certificazione di esenzione dalla vaccinazione diventa digitale

La certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19 dal 7 febbraio viene rilasciata esclusivamente in formato digitale in modo da permettere la verifica attraverso la scansione del Qr code e con gli altri sistemi di verifica automatizzati. La certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19 digitale non è una Certificazione verde Covid-19, ha validità solo in Italia (fino alla data indicata sulla certificazione), ma può essere utilizzata per accedere dove è richiesto un green pass.

Se hai già una certificazione di esenzione dalla vaccinazione priva di Qr code, hai tempo fino al 27 febbraio per trasformarla in digitale. E' possibile richiedere al medico di medicina generale, o al medico vaccinatore, l’attestato per scaricarla e averla sempre a disposizione. Per maggiori informazioni: https://www.auslromagna.it/notizie/item/4064-ministero-della-salute-la-certificazione-di-esenzione-dalla-vaccinazione-diventa-digitale.