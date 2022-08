Coronavirus, la mappa dei contagi nel Forlivese: ancora oltre 900 casi attivi

Sono 60 i nuovi positivi al covid-19 nel comprensorio Forlivese. Questo quando emerge dai dati comunicati dalla Regione Emilia Romagna. Secondo il report settimanale del mercoledì comunicato dall'Ausl Romagna, sono 963 i casi attivi nel nostro territorio. E nel dettaglio 40 a Bertinoro, 27 a Castrocaro, 10 a Civitella, 23 a Dovadola, 642 a Forlì, 50 a Forlimpopoli, 7 a Galeata, 45 a Meldola, 32 a Modigliana, 3 a Portico San Benedetto, 42 a Predappio, 4 a Premilcuore, 8 a Rocca San Casciano, 16 a Santa Sofia e 14 a Tredozio.

In Emilia-Romagna mercoledì si contano 1.420 positivi in più rispetto a martedì, su un totale di 15.932 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 7.160 molecolari e 8.772 test antigenici rapidi. Il totale dei casi positivi di mercoledì comprende anche quelli dell’Ausl di Reggio Emilia non acquisiti martedì per un problema tecnico. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 8,9%.

Ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 40 (invariato rispetto a martedì), l’età media è di 65,9 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.258 (-31 rispetto a martedì, -2%), età media 75,8 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Piacenza, 2 a Parma (-2), 3 a Reggio Emilia, 6 a Modena (+1), 13 a Bologna, 2 a Imola, 7 a Ferrara (+1), 1 a Ravenna (invariato), 1 a Forlì (invariato), 1 a Cesena (invariato) e 3 a Rimini (invariato).

Contagi

L’età media dei nuovi positivi di mercoledì è di 51,4 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 300 nuovi casi, seguita da Modena (267), Rimini (156); poi Ravenna (145), Reggio Emilia (130), Piacenza (93); quindi Cesena (92), Parma (70), Ferrara (65), Forlì (60), infine il Circondario Imolese con 42 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 56.075. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 29.870 (-98). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 28.572 (-67), il 95,6% del totale dei casi attivi. Le persone complessivamente guarite sono 1.501 in più. Si registrano 17 decessi, alcuni dei quali relativi ai giorni scorsi, che aggiorna il totale a 17.759.