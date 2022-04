Coronavirus, meno contagi tra bimbi e ragazzi. Senza scossoni la campagna vaccinale

Sono in calo i positivi da covid-19 in ambito scolastico. Negli ultimi sette giorni si contano infatti 189 positivi a fronte dei 250 della scorsa settimana. Nel Forlivese il maggior numero di nuovi positivi riguarda le scuole primarie, con 65 bimbi contagiati; mentre 39 tra i ragazzi delle superiori. Sono 37 i positivi nella fascia 11-13 anni; 29 in quella 3-5 anni e 19 in quella 0-3 anni. Non si registrano scossoni nella campagna vaccinale: ha ricevuto una dose il 25% dei bimbi tra i 5 ed gli 11 anni, percentuale che si attesta al 21% per quanto concerne la doppia dose. Tra i 12 e 19 anni non è vaccinato il 15%, mentre ha ricevuto la seconda dose l'84% dei ragazzi.