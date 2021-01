Era tra i collaboratori dei Mercoledì del Cuore: il coronavirus si è portato via David Savorani

Ha lottato contro il covid-19 per 28 giorni. Si è spento in un letto dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena David Savorani, faentino di 48 anni, ma volto noto anche a Forlì avendo collaborato per la società di promozione e valorizzazione delle attività produttive e commerciali "Forlì nel cuore" tramite la società "Linee di comunicazione". "Ci lascia in silenzio, come in silenzio ci ha accompagnato per anni con il suo lavoro - esordisce lo staff dell’Agenzia Essere Elite e Viviforli, unendosi al cordoglio della famiglia e degli amici - Collaboratore abile e instancabile di Paolo Roberti impegnato nell’organizzazione dei Mercoledì del Cuore, lo ricordiamo come una persona mite e collaborativa".

Savorani aveva 48 anni ed ha contratto il virus poco dopo le festività di Natale. Era anche noto per la sua militanza nella Lega. Il segretario della Lega Romagna, Jacopo Morrone, lo ricorda come un 'leghista di ferro'. "Ha fatto tanto per il nostro movimento - ha scritto Morone su Facebook -. Sempre in prima linea, sempre pronto ad aiutare, sempre disponibile ad ogni richiesta. C mancherai tanto, David. Non ti dimenticheremo mai, nella certezza che sarai sempre con noi, nei nostri pensieri, in tutte le le battaglie che affronteremo anche in Tuo nome. Ciao, caro David".