Coronavirus nelle scuole, 37 studenti positivi: scatta la quarantena per 10 classi

Sono dieci le classi del comprensorio Forlivese in quarantena. E' quanto emerge dal bollettino dell'Ausl Romagna relativo alla settimana dal 18 al 24 ottobre. Sono complessivamente 37 gli studenti forlivesi trovati positivi dopo essere stati sottoposti a tampone. Nessuno è nella fascia d’età 0-3 anni (60 tamponi effettuati), 3 tra i 3-5 anni (tasso di positività del 4% su 75 tamponi), 14 nella fascia 6-10 anni (tasso del 4,2% su 332 tamponi), 15 nella fascia 11-13 (tasso del 7,9% su 191 tamponi) e 5 nella fascia 14-18 (tasso del 2,4% a fronte dei 207 tamponi effettuati).

In quarantena sono finite una classe della scuola d'infanzia (3-6 anni), tre delle primarie, cinque delle medie ed una delle superiori. Al Liceo Classico "Morgagni" era stata disposta da lunedì la dad per nove classi in seguito al contatto con un docente che è poi risultato positivo al Covid, ma solo per una classe è scattata la quarantena. Le restanti sono tornate in aula mercoledì. Guardando oltre i nostri confini, nella settimana presa in esame sono finite in quarantena tre classi nel Riminese, una nel Cesenate e ben 23 nel Ravennate. In Emilia Romagna, a partire dal 13 settembre, inizio delle scuole, fino al 24 ottobre, sono stati accertati 2.141 casi complessivi, il 18,7% di quelli complessivi in regione nel periodo considerato.