Coronavirus nelle scuole, tra studenti e insegnanti positivi: quattro classi in quarantena

Grazie all’attività di contact tracing, svolta dall’Igiene pubblica di Forlì, sono stati individuati undici nuovi casi di covid-19 in ambito scolastico. E' stata disposta la quarantena per una classe della scuola media di Santa Sofia, dove è risultato positivo uno studente, alla scuola d'infanzia "Le Margherite di Forlì (bimbo positivo) ed alla scuola d'infanzia di Castrocaro Terme, dove sono emersi tre infettati. Classe in quarantena anche alla Bersani dopo la positività riscontrata ad un alunno. Come da protocollo, è stata disposta la quarantena per i compagni di classe, per gli insegnanti e le persone a contatto stretto per dieci giorni dall'ultimo contatto, con esecuzione di tampone nel decimo giorno, e 14 giorni dall'ultimo contatto, senza esecuzione di tampone.

I casi senza quarantena

Le altre positività sono state riscontrate alla scuola media "Palmezzano" (alunno), alla sucola media "Orceoli" (insegnante), alla scuola superiore serale di Forlimpopoli (insegnante) e alla primaria "Peroni" di Forlì (alunno). A seguito del sopralluogo preventivo eseguito da parte degli operatori sanitari all'istituto, non sono stati individuati contatti stretti ad alto rischio in ambito scolastico dello studente risultato positivo, ma solo contatti occasionali.

Come da Protocollo, "i contatti occasionali della classe dovranno monitorare la comparsa di febbre o altri sintomi sospetti per Covid (tosse, raffreddore, diarrea e congiuntivite) per 14 giorni dall'ultimo contatto a rischio. ln caso di comparsa di sintomi, è necessario contattare tempestivamente il proprio medico di medicina generale".

Per i contatti occasionali non è prescritta la quarantena o la sospensione della frequenza scolastica, ma si raccomanda di utilizzare la mascherina chirurgica, avere una accurata igiene delle mani ed evitare occasioni di aggregazione che impediscano il distanziamento fisico. A tali contatti occasionali viene proposto un tampone di controllo.