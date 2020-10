Coronavirus, obbligo di mascherina all'aperto vicino alle scuole anche a Meldola

In considerazione dell'evolversi dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid 19, il Comune di Meldola, con ordinanza del Sindaco del 3 ottobre 2020, ha disposto l'obbligo a chiunque di indossare correttamente il Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale di comunità, mascherina monouso o mascherina lavabile, anche auto-prodotta, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera) - fatta eccezione per i minori al di sotto di 6 anni e per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata - in prossimità degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, entro cento metri da ciascun accesso, ed all’interno dei cortili e delle pertinenze degli stessi, in concomitanza con gli orari di ingresso e di uscita degli alunni. Questa misura entrerà in vigore da lunedì e sarà valida fino a nuova disposizione. Il Sindaco Roberto Cavallucci spiega che "in questo momento nel quale stiamo assistendo ad un aumento dei contagi abbiamo scelto di adottare questa ulteriore misura precauzionale per proteggere i nostri bambini ed a tutela della salute di tutti".

