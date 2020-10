Lotta al coronavirus, misure restrittive per evitare il boom di contagi: "Obbligo di mascherina all'aperto"

"Nel Dpcm che ci accingiamo ad adottare valutiamo l'estensione dell'obbligo dell'utilizzo delle mascherine anche all'aperto". Lo ha confermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, riferendo martedì mattina alla Camera sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento del Covid-19. "Diciamo ai cittadini del nostro Paese che dobbiamo fare uno sforzo in più - ha proseguito Speranza - perchè in ogni situazione in cui c'e' il rischio di incontrare persone non conviventi, c'è la necessita' di usare queste mascherine".

"I dati della diffusione del contagio delle ultime ore e degli ultimi giorni segnalano che la stragrande maggioranza di questi contagi avviene dentro relazioni consolidate delle persone, dentro relazioni amicali, dentro relazioni strette, dentro relazioni familiari. Abbiamo allora la necessita' di dare questo messaggio molto forte: quando si ha a che fare, quando si incontrano persone con cui non si convive l'utilizzo della mascherina è il primo strumento essenziale". Il ministro ha anche annunciato un'intensificazione dei controlli, "perche' gli assembramenti sono un rischio reale che non possiamo permetterci".

Sull'obbligo dell'utilizzo anche all'esterno della mascherina si era espresso sabato pomeriggio, nel corso di una diretta Facebook col deputato Marco Di Maio, il professor Claudio Vicini, direttore del Dipartimento Testa-Collo dell'Ausl Romagna: "Non è un'idea sbagliata, ovviamente senza esagerare, ma facendo applicare la norma. La mascherina è una delle protezione più sicure di cui possiamo disporre".