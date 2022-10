Coronavirus, oltre 100 nuovi positivi nel Forlivese nelle ultime 24 ore. L'età media sfiora i 50 anni

Sono 224 i nuovi positivi al covid-19 in provincia di Forlì-Cesena, 109 dei quali nel Forlivese. In Emilia Romagna si sono registrati 1.964 in più rispetto a domenica, su un totale di 10.664 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 6.942 molecolari e 3.722 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 18,4%.

Ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 23 (+1 rispetto a domenica, pari al +5%), con un'età media di 67,8 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 725 (+40 rispetto a domenica, +6%), con un'età media di 74,2 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Parma (invariato), 2 a Reggio Emilia (invariato), 2 a Modena (+1), 7 a Bologna (invariato), 2 a Imola (+1), 2 a Ferrara (invariato), 2 a Ravenna (invariato), 1 a Forlì (invariato), 2 a Cesena (invariato) e 2 a Rimini (invariato). Nessun ricovero a Piacenza (-1).

Contagi

L’età media dei nuovi positivi di lunedì è di 49,5 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Reggio Emilia con 316 nuovi casi, seguita da Modena (260), Bologna (253), Ravenna (205), Parma (195), Rimini (159), Ferrara (158), Piacenza (149), Cesena (115), Forlì (109) e il Circondario Imolese (45). I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 26.972 (+508). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 26.224 (+467), il 97,2% del totale dei casi attivi. Le persone complessivamente guarite sono 1.453 in più rispetto a domenica. Si contano tre decessi, che aggiornano il totale a 18.040.