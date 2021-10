Coronavirus, oltre 360 nuovi positivi in regione: in Romagna altri due morti

Sono quaranta i nuovi contagiati al covid-19 nella provincia di Forlì-Cesena, mentre i guariti sono 27. Nel Forlivese si contano 18 positivi in più al covid-19 rispetto a domenica, di cui 15 sintomatici. Questa la distribuzione dei casi: 1 Bertinoro, 1 Castrocaro, 1 Tredozio, 9 Forlì, 2 Forlimpopoli, 2 Meldola e 2 Santa Sofia. Ancora decessi in Romagna: si tratta di un 67enne e di una 98enne della provincia di Ravenna.

In Emilia-Romagna si sono registrati 362 in più rispetto a domenica, su un totale di 15.023 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (5.145 tamponi molecolari e 9.878 test antigenici rapidi). La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da domenica è del 2,4%, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 93 casi; seguita da Bologna con 57 nuovi casi, Parma (40), Ravenna (38), il Circondario Imolese (27) Cesena (22), Rimini (20), Ferrara (19), quindi Forlì (18), Reggio Emilia (17)e infine Piacenza (11). Dei nuovi contagiati, 144 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 151 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone; 212 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di lunedì è 36,3 anni. Sui 144 asintomatici, 89 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 8 con lo screening sierologico, 10 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 1 tramite i test pre-ricovero. Per 36 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 901 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 407.055. I casi attivi, cioè i malati effettivi, lunedì sono 9.485 (-544). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 9.166 (-548), il 96,6% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 5 decessi: 2 in provincia di Parma (una donna di 89 anni e un uomo di 90), 1 in provincia di Bologna (un uomo di 98 anni), 2 in provincia di Ravenna (un uomo di 67 anni e una donna di 98). In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.559. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 32 (-1 rispetto a domenica), 287 quelli negli altri reparti Covid (+5). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Piacenza (-1 rispetto a domenica); 3 a Parma (invariato); 4 a Modena (invariato); 12 a Bologna (+1); 4 a Imola (invariato); 3 a Ravenna (invariato); 2 a Forlì (-1); 1 a Cesena (invariato), 1 a Rimini (invariato). Nessun ricovero a Reggio Emilia e Ferrara (come domenica).