Coronavirus, ospedali al "livello arancione": nel Forlivese il tasso di incidenza supera i 100 casi ogni 100mila abitanti

"C'è una maggior circolazione del virus su tutto il territorio, comune a tutto il Paese, con un ulteriore aumento dei nuovi casi di positività". Mattia Altini, direttore sanitario dell'Ausl Romagna, commenta così l'evoluzione della pandemia da covid-19 nell'ultima settimana dal primo al sette novembre, che ha visto 1185 positività (4,2%) su un totale di 28.472 tamponi tra molecolari e antigenici. Per la quarta settimana consecutiva si registra un aumento dei nuovi casi sia in termini assoluti (282) che percentuali.

Nel periodo di riferimento i nuovi positivi sono passati da 269 a 391 in provincia di Ravenna, 251 a 273 in quella di Rimini, da 203 a 286 nel Cesenate e da 180 a 235 nel Forlivese (il livello più basso era stato toccato nella settimana dal 4 al 10 ottobre con 76 nuovi positivi). Cresce il tasso d'incidenza totale dei nuovi casi in quasi tutti i distretti dell'Ausl Romagna negli ultimi 7 giorni ed in particolar modo quello di Cesena Val del Savio, Forlì, Faenza e Lugo che presenta tassi superiori a 100 casi ogni 100mila abitanti: per quello del Forlivese è di 132 ogni 100mila abitanti.

Questa la fotografia territoriale aggiornata al sette novembre: Bertinoro conta 27 casi attivi (16 nuovi positivi in sette giorni), Castrocaro 19, Civitella 11, Dovadola 3, Forlì (136 nuovi positivi), Forlimpopoli 24 (15), Galeata 6 (5), Meldola 22 (9), Modigliana 7 (3), Predappio 8 (2), Rocca San Casciano 2, Meldola 57 (26) e Tredozio 5 (1). Sono covid-free solo Portico e San Benedetto e Premilcuore. Inoltre si contano due focolai in strutture per anziani ed uno in ambito ospedaliero, quello al "Nefetti".

Di pari passo con la crescita dei contagi si registra anche un incremento degli infettati ricoverati, soprattutto nei reparti ordinari: sono 94, 5 dei quali in terapia intensiva. Dal livello "verde 2" il piano aziendale passa al livello "arancione". Tuttavia, precisa Altini, "grazie all’effetto protettivo dei vaccini nell’evitare soprattutto forme più gravi della malattia, la percentuale di occupazione dei posti letto a livello aziendale al momento resta ancora sotto controllo. In questa situazione, con le temperature più basse che ci costringono a vivere prevalentemente al chiuso, è ancora più importante accelerare con le vaccinazioni". Tornano ad aumentare anche i decessi che sono stati 9 negli ultimi sette giorni, due dei quali nel Forlivese.