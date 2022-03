Coronavirus, più contagi tra bimbi e ragazzi: lieve aumento delle classi in quarantena

Tornano ad aumentare le classi in quarantena a causa del covid-19. Nel Forlivese sono passate da tre a nove: nel dettaglio sei nelle scuole superiori, una alle elementari, una alle medie ed una al nido (0-3 anni). Cresce anche il numero di bimbi e ragazzi alle prese col covid, da 125 della settimana precedente ai 133 ne periodo compreso dal 28 febbraio al 6 marzo. Per quanto riguarda le fasce d'età dei nuovi positivi in ambito scolare, nel Forlivese 11 nuovi casi sono emersi dai 0 a 3 anni; 10 nella fascia nella fascia 3-5 anni; 26 nella fascia d'età 6-10 anni; 23 nella fascia 11-13 anni; e 63 nella fascia 14-18 anni.

Differente la situazione nel resto della Romagna: si passa dalle otto classi in quarantena del Riminese alle 21 del Ravennate e 22 del Cesenate. Non ci sono particolari scossoni sul fronte vaccinazioni: nella fascia 5-11 anni è vaccinato un quarto dei bimbi forlivesi con una dose di vaccino, secondo miglior dato in Romagna dopo Ravenna (28%), mentre nella fascia 12-19 anni il Forlivese e il Ravennate sono stabili all'84%. Doppia dose per il 20% dei bimbi forlivesi e per l'83% nella fascia 12-19.