Coronavirus, più guariti che nuovi positivi in provincia. A Forlì 52 contagi nelle ultime 24 ore

Sono 201 i nuovi positivi al covid-19 in provincia di Forlì-Cesena, dove si registra anche il decesso di un 87enne di Cesena, ma anche 374 guarigioni. Questa la distribuzione dei casi: 5 Bertinoro, 4 Castrocaro, 3 Civitella, 1 Dovadola, 52 Forlì, 6 Forlimpopoli, 2 Galeata, 3 Meldola, 2 Predappio, 2 Rocca San Casciano e 5 Santa Sofia. In Emilia-Romagna si sono registrati 2.354 casi in più rispetto a lunedì, su un totale di 22.819 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 10.789 molecolari e 12.030 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 10,3%.

Contagi

L’età media dei nuovi positivi di martedì è di 44,9 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 536 nuovi casi, insieme a Modena (536), poi Rimini (224), Reggio Emilia (203), Ravenna (186 e Parma (167), Piacenza (128), Cesena (112), Ferrara (89), Forlì (89) einfine il Circondario imolese, con 84 nuovi casi di positività. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 54.164 (-1.847). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 52.765 (-1.823), il 97,4% del totale dei casi attivi. Le persone complessivamente guarite sono 4.187 in più rispetto a lunedì, mentre si registrano 14 decessi, che aggiorna il totale a 16.656.

Ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 30 (stabili rispetto a lunedì), l’età media è di 66,2 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.369 (-24 rispetto a lunedì, -1,7%), età media 76,2 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Piacenza (numero invariato rispetto a lunedì), 1 a Parma (invariato), 5 a Reggio Emilia (invariato), 5 a Modena (-1), 8 a Bologna (+1), 4 a Ferrara (+1), 2 a Ravenna (invariato) e 3 a Rimini (-1). Nessun ricovero nella provincia di Forlì-Cesena e nel Circondario imolese.