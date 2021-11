Coronavirus, quattro classi in quarantena: 36 nuovi positivi tra bimbi e ragazzi

Sono quattro le classi del comprensorio Forlivese in quarantena. E' quanto emerge dal bollettino dell'Ausl Romagna relativo alla settimana dal primo al sette novembre. Sono complessivamente 36 gli studenti forlivesi trovati positivi dopo essere stati sottoposti a tampone. Quattro nella fascia d’età 0-3 anni (tasso di positività del 6,3% su 63 tamponi effettuati), 6 tra i 3-5 anni (tasso di positività del 5,6% su 107 tamponi), 13 nella fascia 6-10 anni (tasso del 4,9% su 264 tamponi), 4 nella fascia 11-13 (tasso del 5,1% su 79 tamponi) e 9 nella fascia 14-18 (tasso del 4,7% a fronte dei 190 tamponi effettuati).

In quarantena sono finite due classi della scuola d'infanzia (3-6 anni), una delle primarie ed una delle superiori. Guardando oltre i nostri confini, nella settimana presa in esame sono finite in quarantena quattro classi nel Riminese, dodici nel Cesenate e 15 nel Ravennate. In Emilia Romagna, a partire dal 13 settembre, inizio delle scuole, fino al 7 novembre, sono stati accertati 3.202 casi tra studenti e alunni, il 18,8% di quelli complessivi in regione nel periodo considerato (17.044). Per quanto riguarda la situazione contagi fra docenti e personale scolastico sono emersi 337 nuovi casi (2%).