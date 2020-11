Coronavirus, quinta vittima a Santa Sofia: muore una donna di 91 anni

Santa Sofia piange un'altra vittima del covid-19, la quinta dall'inizio della pandemia. Si tratta di una donna di 91 anni. A darne la notizia il sindaco Daniele Valbonesi. I nuovi contagiati sono cinque, quattro dei quali da contatti familiari e il quinto a seguito di sintomi, mentre si contano otto guariti. I positivi totali sono 77, di cui sei in ospedale. Le persone in isolamento domiciliare sono 170. Per quanto concerne la situazione alla casa di riposo San Vincenzo De Paoli i positivi sono 22, 19 dei quali ospiti della struttura, uno della comunità alloggio e due operatori.