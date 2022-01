Coronavirus, riapre il punto tamponi di Santa Sofia: "Sarà dedicato allo screening scolastico"

Torna il punto tamponi in Piazzale Karl Marx, a Santa Sofia. Da martedì prossimo - grazie alla collaborazione da parte di Ausl e alla disponibilità di personale volontario - verrà riaperto il drive through dove verranno effettuati i tamponi per i cittadini della vallata dell'Alto Bidente. Il servizio sarà garantito il martedì e il venerdì e per la prima settimana riguarderà esclusivamente la popolazione scolastica, questo per agevolare lo screening delle classi in quarantena e per limitare il disagio di lunghe file al Punto Tamponi di Forlì. "Per la prima settimana sarà dedicato allo screening scolastico - spiega il sindaco di Santa Sofia, Daniele Valbonesi - e speriamo che si possa poi fare lo screening per il resto della popolazione".