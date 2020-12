La prima settimana positiva della seconda ondata, contagi in calo ma ricoveri oltre il livello rosso

Il “plateau”, vale a dire l'attenuazione della curva epidemica dei contagi, è una tendenza ormai consolidata in Romagna. L'effetto positivo, però, non si è esteso ancora agli ospedali, dove aumentano di 28 unità i ricoveri (da 520 e 548), sebbene diminuiscano quelli più gravi (da 47 a 43 ricoverati in Terapia insentiva). E' quanto emerge dall'analisi dell'Ausl relativa a tutto il territorio romagnolo relativa alla settimana dal 23 al 29 novembre. Emerge una discesa dei contagi, per la prima volta dall'inizio della "seconda ondata", nonchè il mantenimento di un'incidenza più bassa rispetto alla media nazionale. Si registra quindi, nell’ultima settimana, un calo in tutti e quattro i territori: Rimini, pur essendo il territorio con l'incidenza maggiore anche nell'ultima settimana (10,5% di tamponi positivi sul totale) è quello che registra il maggior calo, di 2 punti percentuali rispetto alla settimana precedente.

Nella settimana di riferimento si sono verificate in Romagna infatti 3.778 positività (la scorsa settimana erano 3.969) su un totale di 42.224 tamponi (vale a dire oltre seimila al giorno di media), con una incidenza dunque del 8,9 per cento di positività rispetto al totale. Aumenta notevolmente la quantità di tamponi anti-genici (test rapidi) rispetto a quelli molecolari (che sono stati nella settimana circa 7.000). Nel dettaglio: Rimini ha un tasso di positività del 10,5%, Ravenna dell'8,7% , Forlì del 7,7% e Cesena del 7,6%. Restano pressochè invariate le percentuali di asintomatici, con quella di Rimini ancora superiore alle altre.

Non altrettanto positivo l'indicatore relativo alle persone ricoverate, in quanto si è raggiunto a fine della scorsa settimana la quota di 548 ricoveri, di cui 43 in terapia intensiva, un dato che supera il livello rosso previsto nel Piano dinamico Covid per gli ospedali romagnoli. Per quanto riguarda però le Terapie intensive vi è invece un calo di ricoverati, sia in valore assoluto sia rispetto all'incidenza sul totale dei ricoveri, che passa dal 9 al 7,8 per cento: il calo è del 8,5 per cento. In ogni caso l'indicatore dell'incidenza dei pazienti in terapia intensiva in Romagna rispetto ai residenti, resta inferiore a quello medio regionale.

"La Romagna continua ad avere indicatori più positivi rispetto al resto della regione In questa settimana abbiamo superato di poco il numero di posti letto che avevamo stimato per livello rosso come previsto nel nostro Piano dinamico Covid per gli ospedali - spiega il direttore sanitario dell'Ausl Romagna Mattia Altini -: questo incremento non ha per ora compromesso se non in piccola parte le attività a favore dei pazienti non covid. Comunque si apprezza una lieve diminuzione dei contagi quindi ci aspettiamo che la curva dei ricoveri si stabilizzi, ma su un tema così delicato il condizionale non è per noi sufficiente perchè, come abbiamo già detto, una ulteriore crescita di ricoveri significherebbe limitare di conseguenza il resto dell'attività sanitaria extra - covid, ovviamente per le prestazioni non urgenti. Noi stiamo continuando a lavorare sul contact tracing e stingendo accordi con l'ospedalità privata, in tutti i territori, per mettere a disposizione ulteriori posti letto, dedicati a pazienti non covid, in modo da poterli seguire adeguatamente e avere più spazi negli ospedali dell'Ausl per i pazienti covid. Ma a tutto questo deve affiancarsi lo sforzo della cittadinanza, che deve continuare con perizia a seguire le buone pratiche mirate a limitare il contagio. Solo insieme ce la possiamo fare".