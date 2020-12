Coronavirus, a Santa Sofia muore una 89enne: era ospite della casa di riposo

Un nuovo lutto, ricondubicile al covid-19, colpisce Santa Sofia. Il sindaco Daniele Valbonesi ha comunicato il decesso di una 89enne, ospite della casa di riposo "San Vincenzo De Paoli". "Purtroppo la situazione era già difficile già prima del covid, ma il virus ne ha accelerato la morte", afferma Valbonesi, porgendo ai familiari le condoglianze a nome dell'amministrazione comunale e della comunità: Nella struttura si è ridotto nelle ultime settimane il numero degli infettati: a giovedì sono infatti sei, tutti in isolamento.

I positivi totali sono 35, di cui uno ricoverato in ospedale, tra cui un operatore dell'ospedale "Angeloni" di San Piero in Romagna. "Pur migliorando la situazione, il covid è fortemente presente tra noi - afferma il primo cittadino nel consueto appuntamento video serale sui social -. Chiedo il massimo impegno nel rispettare le regole per ridurre la diffusione del virus, igienizzando le mani, indossando la mascherina, mantenendo il distanziamento ed evitandogli spostamenti non necessari". Il primo cittadino ha annunciato un'intensificazione dei controlli in accordo con la Prefettura, "questo per evitare i comportamenti inadeguati ed irresponsabili".