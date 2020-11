Coronavirus, Santa Sofia piange un'altra vittima: è la seconda in pochi giorni

A Santa Sofia un nuovo decesso per covid-19. Lo ha comunicato il sindaco Daniele Valbonesi nel consueto aggiornamento video pubblicato sulla pagina Facebook del Comune. Si tratta della seconda vittima in pochi giorni dopo la morte di una 86enne. I positivi nel comune dell'alta Val Bidente sono 76, quattro dei quali ricoverati in ospedale. Gli altri 72, in isolamento domiciliare, "sono in buone condizioni di salute". Per quanto concerne la casa di riposo San Vincenzo De Paoli, i positivi restano 27, 18 dei quali nella cra (due ospedalizzati), due della comunità alloggio (entrambi in isolamento in struttura) e sette operatori socio-sanitari (in isolamento domiciliare).

La vittima, spiega Valbonesi, "è una donna di 93 anni, che si trovava in condizioni stabili e dignitosi. Il covid-19 sicuramente è stato responsabile del decesso. Vanno le condoglianze alle famiglia. Questa dimostra la gravità e gli effetti che il virus che ha nei confronti della popolazione anziana. Per questo dobbiamo combatterlo in tutti i modi e con tutte le nostre armi, perchè a differenza di quanto pensi qualcuno è letale e ha conseguenze sulla popolazione, in particolar modo quella più fragile che va tutelata".