Scuola, scattano le nuove regole per la gestione dei casi positivi al Covid-19: tutte le novità

Scattano le nuove regole per la gestione dei casi positivi al Covid-19 a scuola, con l'obiettivo di mantenere il più possibile le lezioni tra i banchi in presenza, scongiurando la didattica a distanza. Il ministero dell'Istruzione ha inviato alle scuole il protocollo con le nuove indicazioni che prevedono, tra le altre cose, che la quarantena scatti in automatico solo in base a un piccolo focolaio con tre casi in una classe.

Il nuovo protocollo per la gestione dei casi positivi nelle scuole

Nello specifico, il protocollo prevede provvedimenti di responsabilità dell'autorità sanitaria diversi a seconda della fascia d'età degli alunni e dello status vaccinale. In presenza di un caso positivo, i compagni di classe faranno un test il prima possibile, definito "T0". Se il risultato è negativo si potrà rientrare a scuola, e poi uno dopo 5 giorni. Nel caso di due positivi i vaccinati o negativizzati negli ultimi 6 mesi faranno la sorveglianza con testing, mentre i non vaccinati faranno la quarantena. Nel caso di tre positivi, invece, andrà in quarantena tutta la classe.

Il preside sospende "in via eccezionale e urgente" le lezioni nel caso in cui le autorità sanitarie "siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente". Ma agirà in base ad una serie di indicazioni predeterminate, dettate dalla specifica circolare: informa la Asl, individua i "contatti scolastici" e per loro sospende temporaneamente le lezioni, "trasmette ai contatti scolastici le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal Dipartimento di prevenzione della Asl" e "segnala al Dipartimento di prevenzione i contatti scolastici individuati". I dati sui vaccinati non sono nella disponibilità della scuola e "quindi non vanno trattati".

Un caso ancora diverso è quello dei servizi dell'infanzia: per i più piccoli è previsto un test subito e una quarantena di dieci giorni, al termine della quale dovranno effettuare un test. Per i loro insegnanti la valutazione è in carico alle autorità sanitarie (dipende dal tempo di permanenza nella stanza e dal contatto diretto con il caso positivo).

Il commento del deputato Di Maio

"Uno degli obbiettivi più importanti di questi mesi è quello di evitare il più possibile la didattica a distanza per gli studenti - evidenzia su Facebook il parlamentare forlivese, Marco Di Maio -. Abbiamo visto come le lezioni da casa, nonostante l’impegno di tanti insegnanti, siano fonte di difficoltà sia logistiche che sociali e come i mesi trascorsi con le aule scolastiche chiuse abbiano segnato i nostri ragazzi. La priorità è quindi quella di fare di tutto affinché il minor numero possibile di alunni debba saltare le lezioni: per questo da oggi si applicano le nuove linee guida per la gestione del contagio nelle scuole".

Con un positivo in una classe, tutti gli altri restano a scuola; se i positivi sono due, va a casa solo chi non è vaccinato, mentre con 3 positivi tutta la classe va in quarantena: "per consentire ciò è fondamentale che i tamponi vengano processati subito, in modo da non obbligare i dirigenti scolastici a sospendere le lezioni preventivamente, prima di aver individuato quanti alunni sono positivi - evidenzia Di Maio -. Per questo l’impegno delle regioni, delle Asl e delle farmacie deve essere massimo nel garantire rapidità nei risultati. Fermo restando che il vaccino rimane l’arma fondamentale per evitare il ritorno alla didattica a distanza".

Sostiene il deputato: "È chiaramente uno sforzo importante per tutti, presidi, docenti e personale scolastico in primis, ma credo che sia fondamentale per garantire il servizio scolastico nella maniera più lineare possibile. Lo dobbiamo ai nostri figli e ai nostri nipoti, che più di tutti hanno sofferto questi quasi due anni di pandemia".