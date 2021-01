Coronavirus, si è spento un ospite della casa di riposo "Drudi" di Meldola

E' risultato positivo al covid-19. Si è spento un ospite della casa di riposo Drudi. A darne notizia è il sindaco di Santa Sofia, Daniele Valbonesi, specificando in un post su Facebook che la vittima "non era più residente nel nostro comune, ma non ha mai smesso di sentirsi tale ed era forte il legame con la nostra terra. Un abbraccio va alle figlie che oltre alla sofferenza della morte, come capita con questa terribile malattia, hanno dovuto affrontare anche il distacco e la lontananza forzata con il loro padre".

Nel frattempo continua la vaccinazione nella Rsa San Vincenzo dè Paoli. Dopo gli operatori sottoposti alla prima somministrazione del vaccino, il prossimo 15 gennaio sarà il turno degli ospiti della struttura. A Santa Sofia i positivi sono 12 positivi (6 in buone condizioni di salute e in isolamento domiciliare e 6 ricoverati in strutture sanitarie), mentre sono 27 le persone in isolamento domiciliare.